المالكي: الخطاب الملكي برنامج عمل يؤكد على القضايا الراهنة

أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الجمعة بالرباط، على أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للمؤسسة التشريعية، يعد بمثابة برنامج عمل يؤكد على كل القضايا التي تكتسي راهنية خاصة.

وقال المالكي، في تصريح للصحافة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، إن الخطاب السامي لجلالة الملك في هذا السياق يشكل، بالنسبة للبرلمان المغربي، مناسبة لتجسيد التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بما يتعين القيام به طيلة السنة التشريعية.

وأبرز رئيس مجلس النواب أن جلالة الملك شدد، في خطابه السامي، على أن “الأوضاع التي نمر منها اليوم، إن على المستوى الوطني أو العالمي، هي أوضاع استثنائية”.

وذكر، بهذه المناسبة، أن مجلس النواب، بكيفية خاصة، نظم وأحدث مجموعة موضوعاتية خاصة بإصلاح المنظومة الصحية، معتبرا أن العمل الذي يقوم به المجلس ينسجم مع ما أكد عليه جلالة الملك.

وأشار أيضا إلى أنه سيتم العمل قريبا على تنظيم يوم دراسي خاص بالقطاع الخاص، موضحا أن هذا القطاع مدعو لمراجعة مهامه، وذلك على ضوء كل التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني.