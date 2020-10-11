من يكتب السطر الأخير؟

يسدل الستار، غدا (الأحد)، في أعقاب الدورة 30، على منافسات البطولة بتتويج الفريق البطل، وتحديد الفرق التي ستشارك في الاستحقاقات القارية. وتشهد البيضاء، مساء غد (الأحد)، استنفارا أمنيا، بسبب إجراء الجولة الأخيرة من منافسات البطولة، والتي قد تتوج أحد الفريقين البيضاويين باللقب.

وتخشى مصالح الأمن بالبيضاء أن تشهد أحياء معروفة بالمدينة احتفالات غير متوقعة، في ظل الأوضاع الصحية الحالية، انتشاء بالتتويج بلقب البطولة.

وتحسبا لاحتفالات أنصار الرجاء أو الوداد، عقدت الخلية الرياضية لولاية الأمن بالبيضاء، اجتماعا بحر الأسبوع الجاري، لوضع إستراتيجية أمنية، للتصدي لأي تحرك جماهيري، خصوصا للفصائل الموالية للفريقين، والتي جعلت من المواقع الاجتماعية، في الآونة الأخيرة، منصات حرب، تبادلت فيها التهديد والوعيد.

وذكر مصدر مطلع أن الخلية ناقشت، خلال الاجتماع ذاته، الخطة التي ستعتمدها تحسبا لاحتفالات منتظرة لأنصار الفريقين، تزامنا مع الجولة الأخيرة من البطولة.

ووزعت الخلية الأمنية عناصرها على الأحياء المعروفة بمناصرتها للفريقين في مقدمتها درب السلطان والمدينة القديمة.

واستنادا إلى مصدر “الصباح”، فإن تعزيزات أمنية في طريقها إلى البيضاء، للتصدي لأي تجمهر محتمل في ظل الأوضاع الصحية الحالية.

وتوقع المصدر ذاته، أن تستعين الخلية ذاتها، بحوالي 2000 رجل أمن، يوزعون على النقاط السوداء بالبيضاء، تحسبا لاحتفالات محتملة.

نور الدين الكرف