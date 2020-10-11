أموال قذرة في مشاريع وترفيهية

الأمن البلجيكي يحقق مع 68 شخصا حول استثمار تحويلات مالية مشبوهة في منتجعات ومطاعم

يجري قضاة بلجيكيون إجراءات قانونية، بهدف الانتقال إلى المغرب، بناء على اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، في مجال محاربة الجريمة المنظمة، لمواصلة تحقيقاتهم حول شبكة لغسيل أموال المخدرات الصلبة في مشاريع سياحية وعقارية بمدن مغربية.

وداهم عشرات رجال الأمن البلجيكيين، أخيرا، مقر فرع مؤسسة بنكية مغربية ببلجيكا للتحقيق في تهم تتعلق بـ “تبييض الأموال والاحتيال الاقتصادي والممارسة غير القانونية لأنشطة معينة، وإساءة استخدام الأصول”، واستمعت إلى عدد من المغاربة، كما حجزت حواسيب ووضعت الأختام على محفوظات.

وبينت التحريات الأمنية، حسب وسائل إعلام بلجيكية، عمليات غسيل أموال الكوكايين في مشاريع عديدة بالناظور والحسيمة وطنجة وأكادير، عن طريق تحويلات بنكية مباشرة، أو أعمال تجارية مشبوهة، ونقلت بعض الموقوفين في طائرة خاصة للاستماع إلى إفاداتهم، قبل إخلاء سبيلهم.

وتوصلت الشرطة البلجيكية بتقارير عن ملفات غسيل أموال تورط فيها 68 شخصا، منهم من لديه حسابات بنكية ببلجيكا، تتوفر على أرصدة مالية مهمة ناتجة عن تجارة الكوكايين، كما كشفت عن وجود عمليات غسيل أموال واسعة همت مشاريع كبيرة، منها مقاه ومطاعم وعقارات وتجزئات سكنية وعلب ليلية بطنجة وإقامات سكنية بالرباط وطنجة وتطوان والناظور وأكادير، إضافة إلى مشاريع سياحية كبيرة بالجنوب الإسباني، إذ من المنتظر أن يكشف البحث عن مفاجآت ستسقط رؤوسا كبيرة.

وحسب المعلومات نفسها، فإن شبكات تبييض أموال الكوكايين اتجهت إلى استثمار أموال المخدرات الصلبة في مشاريع متنوعة، للإفلات من المراقبة والشكوك التي تحيط بمشاريع في قطاعات أخرى، يقف وراءها متاجرون في السموم البيضاء، علما أن أوربيين من أصول مغربية في بلجيكا يستقطبون وسطاء يتكلفون بتبييض الأموال، وضخ مبالغ مالية في أرصدة بنكية، واقتناء عقارات ومنتجعات سياحية، علما أن المصالح المختصة، بتعاون مع مؤسسات مالية، تراقب علاقات أولئك الوسطاء المالية ومشاريعهم “الوهمية”.

يذكر أن أوربا والمغرب يحرصان على التعاون، بناء على اتفاقيات ثنائية، من أجل وضع حد لتدفق أموال المخدرات إلى المغرب، رغم تشعب شبكة المتعاملين مع الوسطاء، خاصة أن مصدر التحويلات المالية ليس له أي وجود على أرض الواقع، بل يستغل الوسطاء شركات وهمية للتمويه على نشاطات غسيل وتبييض الأموال.

ويبتكر الوسطاء أساليب جديدة، من أجل الإفلات من المراقبة لاستقبال مبالغ هامة وتوطينها في البنوك، علما أنهم يرتبطون بعصابات ويتوزعون على عدد من البلدان الأوربية، ويتلقون أرباحا خيالية.

ولم يتسن لـ “الصباح” الاستماع إلى وجهة نظر الإدارة المركزية للمؤسسة البنكية المعنية بالمغرب، رغم ربط الاتصال بالمسؤولة عن التواصل، التي لم ترد عن المكالمات والرسائل النصية القصيرة.

خالد العطاوي