التحقيـق فـي اختلالات تدبيـر بتمنـار

علمت “الصباح” من مصادر مطلعة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، استمعت، الأربعاء الماضي، إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص مضمون الشكاية التي تقدمت به جمعيته بشأن “شبهة اختلالات في تدبير جماعة إمكراد دائرة تمنار إقليم الصويرة”

وذكرت المصادر أن الشكاية تقدمت بها الجمعية، في غشت الماضي، للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وأحالها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وتولت الفرقة المكلفة بجرائم الأموال بالبحث والتحقيق في حيثياتها ومضمونها. وجاء في الشكاية أن “المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب تدارس تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2017، بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات، لها ارتباط في تقديره، بتبديد أموال عمومية، والفساد، ونهب المال العام، تم رصدها في الجماعة الترابية إمكراد بإقليم الصويرة على مستوى الصفقات وتدبير النفقات”.

ومما جاء في الشكاية أن الجماعة “صرفت مبالغ مهمة في شراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، من أجل تزويد الدواوير في المنطقة بسقاية للماء الصالح للشرب على غرار سائر الجماعات الترابية المجاورة، إلا أن الجماعة تخلت عن الاتفاقية، ولجأت إلى صرف 200.000,00 درهم لتوسيع الغدران سنة 2012 واستعمال شاحنة الجماعة لجلب الماء لملء “المطفيات” في شروط تنعدم فيها الوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى تبديد أموال الجماعة في مجال خارج الاتفاقية مع المكتب الوطني للماء والكهرباء”.

عزيز المجدوب