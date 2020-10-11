سيوف وكلاب شرسة تطيح بـ”رابور”

صور فيديو كليب غير مرخص ونظم تجمعات تمس بالإحساس بالأمن العام

انتهت مغامرة تصوير فيديو كليب غير مرخص، لأغنية تتعلق بفن “الراب”، والاستعانة في تجسيد مشاهدها بأسلحة بيضاء تتنوع بين سكاكين وسيوف وكلاب شرسة من فصيلة “بيتبول” وإشعال نيران، باعتقال رابور بمراكش وأحد أعضاء فريقه الفني وإخضاعهما للمساءلة القضائية.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الشريط المصور بدون ترخيص بحي الداوديات بالمدينة الحمراء مساء الخميس الماضي، تميز مضمونه بأفعال يجرمها القانون، من بينها المس بالإحساس بالأمن العام للمواطنين إثر قيام عدة أشخاص من أبطال الفيديو كليب بإشهار أسلحة بيضاء، وهم يرددون كلمات الأغنية المراد توزيعها على جمهور معين.

وكشفت مصادر متطابقة، أن تصوير فيديو كليب لأغنية راب صاحبته أفعال تخالف القانون، إذ قرر المشتبه فيهم إشهار أسلحة بيضاء والغناء وسط ساحة بحي سكني أحاطوها بنيران مشتعلة إضافة إلى استعمال كلاب شرسة لتتوافق والديكور الذي يروقهم في العمل المزمع إنجازه، وهي الأفعال التي استنفرت مختلف العناصر الأمنية بمراكش، التي انتقلت إلى حي الداوديات، لمباشرة بحث ميداني وتحريات قضائية، تحت إشراف النيابة العامة.

وأسفر التدخل الأمني مباشرة بعد التوصل بمعطيات خطيرة حول النشاط المحظور، عن حجز سيارتين وأسلحة بيضاء تمت الاستعانة بها في تصوير الفيديو كليب، الذي تم تصويره بديور المساكين بالداوديات. وعلمت “الصباح”، أن المصالح الأمنية من شرطة قضائية وتقنية، تمكنت من التوصل إلى هوية الأشخاص الظاهرين في شريط الفيديو، في انتظار إيقافهم والتحقيق معهم حول الأفعال المنسوبة إليهم.

وتقرر وضع المتهم الرئيسي وشريكه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، في انتظار إيقاف كافة المتورطين الظاهرين بالشريط، وكذا المشاركين في تصويره وكواليس تنظيم عمل يجرمه القانون.

وباشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، أمس (الجمعة)، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات قضية تتعلق بخرق الطوارئ الصحية، بإقامات تجمعات عشوائية وحيازة أسلحة بيضاء والاستعانة بكلاب شرسة، وهي أعمال من شأنها المس بالأمن والنظام العامين، ولتحديد ظروف وخلفيات تصوير الفيديو الكليب.

محمد بها