إيقاف مهاجمي دورية أمنية بفاس

كثفت المصالح الأمنية بفاس بحثها عن أشخاص هاجموا نحو السابعة صباح أول أمس (الخميس)، دورية أمنية كانت تقوم بمهامها، محاولين تخليص شخص موقوف من بين أيدي عناصر الأمن العمومي بساحة سيد العواد بحي الرصيف بالمدينة العتيقة، بعدما أوقفت 3 منهم تتراوح أعمارهم بين 19 و22 سنة.

وشخصت الشرطة القضائية هويات باقي المشاركين في الهجوم الذي طال 3 عناصر أمنية بالمنطقة الأولى بحي البطحاء، في محاولة فاشلة لتحرير الموقوف، ويجري البحث عنهم في محيط العائلة والأماكن التي قد يكونون لجؤوا إليها للاختباء، بعد علمهم باعتقال زملائهم وتحييد الخطر دون استعمال السلاح الوظيفي.

وقال مصدر أمني إن الموقوفين الثلاثة احتفظ بهم رهن الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي المجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل إحالتهم عليها بعد استكمال الإجراءات، موازاة مع مواصلة العمليات الأمنية لتوقيف باقي المشتبه فيهم, بعدما حددت هوياتهم بشكل كامل من طرف المحققين.

وأشار إلى أن المشتبه فيهم كانوا في حالة تخدير ومتحوزين أسلحة بيضاء من أحجام مختلفة في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين، ولم يمتثلوا لأوامر عناصر الفرقة, بعدما أحدثوا فوضى في الشارع العام وأبدوا مقاومة لعناصر الشرطة وحرضوا كلبا من فصيلة شرسة، في محاولة لتحرير زميلهم الموقوف.

وتمكنت عناصر الدورية من السيطرة على الوضع بعدما اضطر مقدم شرطة منها، إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون استخدامه، بشكل مكن من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء الجسدي، وإيقاف الشباب الثلاثة الذين اقتيدوا لولاية الأمن للتحقيق معهم حول ظروف وملابسات هذا الحادث.

حميد الأبيض (فاس)