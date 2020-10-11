اعتقال دركي ناقل مخدرات بأكادير

ألقت فرقة من عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، أول أمس (الخميس)، القبض على دركي من سرية الدرك الملكي بأكادير، متلبسا بحيازة كمية من المخدرات وسط المدينة.

وأكدت مصادر موثوقة لـ “الصباح” أن الدركي الموقوف على متن سيارته الخفيفة، كان يشتغل بسرية تارودانت، ويشتبه تورطه في احتراف مهنة “نقل المخدرات”، والوساطة في تزويد تجار الممنوعات بالمدينة.

وأفادت المصادر أن دورية للأمن العمومي، أثناء ممارسة مهامها الاعتيادية بالشارع العام، أثارت انتباهها سيارة خفيفة، ليتم تعقبها وتوقيف سائقها، الذي تبين بأنه يحمل صفة دركي بسرية المدينة. وأثار سلوك الدركي شكوك عناصر الدورية ما دفعها لتفتيش سيارته، لتعثر على كمية من المخدرات بداخلها، قدرت بكيلوغرامين من الشيرا، تم حجزها، وإخبار الشرطة القضائية والنيابة العامة التي أمرت باعتقاله وإحالته على التحقيق، لتعميق البحث وإيقاف باقي المتورطين.

محمد إبراهمي (أكادير)