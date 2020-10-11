الراجي: ماذا بعد استقلال السلطة القضائية؟

الراجي دعا إلى إحداث آليات مستقلة لمراقبة منتوج العدالة بشكل محايد

يرى الحسين الراجي، المحامي بهيأة مراكش، أن المتتبع لشأن العدالة سيلاحظ أن هناك توجها عاما لدى المواطن، يطبعه عدم الرضى على واقع العدالة في ظل استقلال السلطة القضائية. ويذهب رئيس نقابة المحامين بالمغرب، إلى أن استقلال القضاء، لم يقرر أصلا إلا لحماية المتقاضي من كل أشكال الفساد التي قد تعصف بحقوقه وبمصالحه، وأن هذا الهدف يبدو مستبعدا حتى الآن من دائرة اهتمامات القائمين على تنزيل المقتضيات الدستورية والتنظيمية لهذا الاستقلال…..

< استقلال السلطة القضائية، جاء بعد تراكمات حقوقية واجتماعية وسياسية، هل لكم أن تبسطو نبذة عن "النضال" والتحولات التي أوصلت إلى الصيغة الحالية للمؤسسة القضائية؟

< المعلوم أن استقلال السلطة القضائية ظل مطلبا حقوقيا وسياسيا بالمغرب منذ فجر الاستقلال، بل إن هذا المطلب شكل نقطة خلاف شديدة الحساسية بين القوى ذات التوجهات المعارضة وبين الدولة خاصة بعد المحاكمات الشهيرة، سواء ضد رموز الحركة الوطنية (محاكمات مراكش نموذجا) أو ضد العسكريين على خلفية محاولتي انقلاب الطائرة (1972) والصخيرات (1971)، وغيرها من محاكمات الرأي التي شهدها المغرب خلال ما عرف بسنوات الجمر والرصاص وخاصة خلال سنوات 1962 و 1979 و1984، مرورا بالمحاكمات المرتبطة بقضايا الإرهاب بداية من سنة 2003، وكذلك محاكمات انفصاليي الداخل وفي مقدمتها محاكمة المتهمين في أحداث كديم إزيك التي انطلقت سنة 2013، وغيرها من المحطات التي تابعها الرأي العام الوطني والدولي، وصدرت بشأنها تقارير لمراقبين مهتمين بقضايا المحاكمة العادلة وباستقلال القضاء.

< لكن ألا ترى أن دسترة استقلال السلطة القضائية بعد حوار وطني ساهمت فيه كل القوى، تتويج لهذا المسار؟

< قبل الحوار كان هناك رغبة لطي صفحة الماضي التي عرفها المغرب، بدءا من حكومة التناوب (1998 – 2002) مرورا بتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة (2005)، وانتهاء بدستور 2011، مناسبة لتأصيل توجهات المغرب من أجل الارتقاء بالقضاء لمرتبة السلطة الدستورية المستقلة، وهو المبدأ الذي تمت صياغته في الفصل 107 من الدستور الحالي، وتم تعزيزه بمجموعة من النصوص التنظيمية التي تروم منح ضمانات ليس لاستقلال القضاة فقط، ولكن كذلك لاستقلال النيابة العامة بشكل كلي عن وزارة العدل، بل إن الواقع العملي يؤكد أن استقلال النيابة العامة بدأ يتخذ منحى آخر يقترب من الاستقلال عن السلطة القضائية نفسها.

< لعل أهم سؤال يمكن طرحه بعد صدور جل القوانين المتعلقة بتنزيل استقلال السلطة القضائية (في انتظار صدور القانون المتعلق بالتنظيم القضائي)، متعلق بشأن طبيعة الآثار المترتبة عن هذا الاستقلال، وكيفية انعكاسه على جودة منتوج العدالة؟ وطبيعة مساهمة هذا الاستقلال في دعم جهود محاربة الفساد داخل منظومة العدالة؟

< بالفعل، لكن لحد الآن، لم يترجم، لا الإعلان الدستوري ولا القوانين التنظيمية لاستقلال السلطة القضائية، ولا الواقع العملي للتوجهات العدالة طموحات المتابعين، بحيث تؤكد جل المؤشرات على أن هناك استمرارا مهولا لانعدام ثقة المواطن في العدالة، ولم ينخفض حجم الشكايات التي تسجل ضد القضاة ، ورغم القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن ذلك لم ينتج آلية حقيقية للإصلاح، نظرا لضعف إمكانيات وآليات الرصد والبحث والتحقيق المتاحة للمجلس.

وسيلاحظ المتتبع لشأن العدالة أن هناك توجها عاما لدى المواطن، يطبعه عدم الرضى على واقع العدالة في ظل استقلال السلطة القضائية، الذي يخشى من أن يتحول هذا الاستقلال لسياج لحماية الفساد داخل منظومة العدالة بشكل يفرغه من أي معنى يذكر.

< ألا ترون أن عدم الرضى أو انعدام الثقة تحولا إلى موضة تكاد تمس جميع القطاعات ذات الارتباط بخدمة المواطن؟

< قد يكون الأمر كذلك لأن استقلال القضاء، لم يقرر أصلا إلا من أجل حماية المتقاضي من كل أشكال الفساد التي قد تعصف بحقوقه وبمصالحه، فإن هذا الهدف يبدو مستبعدا حتى الآن من دائرة اهتمامات القائمين على تنزيل المقتضيات الدستورية والتنظيمية لهذا الاستقلال. ففضلا عن عدم رضى المتقاضين بمنتوج العدالة، فإن التقارير الدولية التي ترصد العدالة بمنطق المعايير والمؤشرات المتعارف عليها دوليا، ما زالت تصنف العدالة بالمغرب ضمن الصفوف الأخيرة للتصنيف العالمي، وهو أمر يسائل بشكل واضح مسار استقلال السلطة القضائية، ويدعو إلى الإسراع باعتماد تدابير ومقاربات أخرى إلى جانب النصوص التشريعية الحالية، بغية تخليق القضاء، بدءا باعتماد مدونة للسلوك القضائي، تنهل من التجارب المقارنة في هذا المجال، إلى جانب إحداث آليات ومستقلة من أجل مراقبة ورصد منتوج العدالة بشكل محايد.

قصور في دسترة استقلال النيابة العامة

الخلاف لم يعد خفيا بين رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو الصراع الذي يوحي بأن النيابة العامة تتجه نحو الاحتفاظ بمسافة (أمان) عن السلطة القضائية، وعدم الارتماء بين أحضانها، وهو أمر لا يترجم إلا قصورا في صياغة الفصل 110 من الدستور الذي لم يوضح نهائيا الجهة التي يتبع لها قضاة النيابة العامة والذي جاء فيه: "يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون.

كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها."، وهذا أمر قد تكون له تبعات خطيرة على طبيعة عمل النيابة العامة وعلى قيمة الأبحاث التي تشرف عليها، خاصة وأن فضاءات المحاكم، أصبحت تسيل لعاب الجهات والأجهزة المختلفة للدولة، بحكم طبيعة القضايا التي أصبحت تعرض على القضاء، والتي تهم بشكل أو بآخر أجندات تلك الجهات.

المصطفى صفر