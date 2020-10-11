اختلال ميزان العدالة … يوتـوب “أمـل” المتظلميـن

قال الدكتور عبد الرحيم العنبي، أستاذ باحث في علم الاجتماع، إن خروج المتقاضين إلى العلن لطلب إنصاف قضيتهم، ظاهرة قديمة، مشيرا إلى أن الجديد فيها يتمثل فقط في استعمال اليوتوب.

وأضاف العنبي في تصريح ل”الصباح”، أن القديم الجديد، يتمثل في أن المغاربة الذين يتقاضون سواء في فترة الحماية أو قبلها عندما يتوجه المتنازعان إلى الحاكم أو القايد، أو فترة الحماية أو ما بعد الاستقلال في ظل الدولة الوطنية، دائما كانوا عند رجوعهم من أطوار التقاضي يتحدثون أو يحكون عن جلسة ما يسمى ب”الدعاوي”، “إذ المتقاضي يحكي سواء داخل سيارة الأجرة أو في الطريق عن مشاكله، وكلما التقى بشخص ما إلا وحاول أن يبسط أمامه قضيته وكأنه يريد أن يدافع عن نفسه ويلبس ثوب المظلوم حتى لو كان ظالما”.

وكشف المتحدث نفسه، أن الشكوى كانت منذ القدم سواء في الأسواق أو الطرقات أو أمام المحاكم لبسط قضايا المتقاضين، مشيرا إلى أن الغريب في الأمر وجود أشخاص يملون عليهم بعض الحلول بالقول “كان عليك دير هكا وسير دير محامي…”.

وفي ما يتعلق بالترافع عن القضايا في اليوتوب وبسط المظلومية، أكد العنبي أنه أمر جديد باعتبار الاستعانة فيه بوسيلة حديثة، لاحتضان هذا السلوك القديم.

وأوضح الأستاذ الباحث في علم الاجتماع، أن المتقاضين أصبحوا يلجؤون إليه، لأنه يصل إلى شريحة أوسع، ولأن الأفراد أصبحوا منشغلين وأكثر ارتباطا بحياة التمدن، وهو ما يدفع الشخص الذي يعود من المحكمة إلى البحث عمن يشكو له قضيته باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”اليوتوب” لبسط ملفه أمام الرأي العام.

وكشف العنبي أن الزحف نحو اليوتوب ليس من تلقاء الشخص الذي يظهر فيه وهو يعرض ملفا قضائيا ويلتمس إنصافه من الجهات المسؤولة، وإنما بسبب أشخاص يملون عليه استخدام هذه الطريقة بالقول “استخدم اليوتوب لأنه يصل إلى شريحة واسعة من الناس، ويمكن أن يصل صوتك إلى السلطات العليا في البلد وكبار المسؤولين وبالتالي يمكنك التأثير على القضاء، وهو ما سينتج عنه عدم إدانتك أو بالتالي إنصافك”.

وشدد المتحدث، على أن هناك نوعا من الانتهازية لدى الأشخاص الذين يقومون باللجوء إلى اليوتوب، حتى لو كان الفرد ظالما ويستحق العقوبة رغبة منه في حشد أكبر قدر من المتعاطفين معه ليمارس نوعا من الضغط على القضاء، لأنه يدرك أن نشر ملفه في اليوتوب لن يعنيه لوحده وإنما سيتحول إلى قضية رأي عام، إذ يعتقد الانتهازي عند اللجوء إلى موقع الفيديوهات الشهير أنه يمارس تأثيرا من الضغط على الجسم القضائي إما لإنصافه أو تبرئته.

وختم الدكتور العنبي أن الوسائط الاجتماعية خاصة “اليوتوب”، بقدر ما تخدم القضايا المهمة، بقدر ما أصبحت تستعمل في التدليس ورسم إستراتيجيات التحايل على الآخرين والقانون والقضاء والمظلومين، أو من جهة أخرى الترويح عن النفس خاصة بالنسبة إلى المظلومين الذين يرغبون في إشراك مشاكلهم وكل ما يؤرقهم مع الآخرين.

محمد بها