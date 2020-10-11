سكومة يتفق مع الوداد

غازي: تفاصيل مالية تفصل لكحل عن الفريق الأحمر

ذكر مصدر مطلع، أن أيوب سكومة، لاعب الفتح الرياضي، ودع زملاءه خلال آخر حصة تدريبية، وأخطرهم بأنه سيعود لفريقه الأم الوداد الرياضي، بعد أن توصل معه إلى اتفاق يقضي بانضمامه إلى الفريق ثلاثة مواسم.

وتردد سكومة في تجديد عقده مع الفتح رغم العرض الجديد المغري، قبل أن يضطر أخيرا إلى إخباره بتعاقده مع الوداد، ما حدا بالمدرب مصطفى الخلفي، إلى استبعاده من المواجهة، التي تجمع الفريقين غدا (الأحد)، بملعب مولاي الحسن، لحساب الجولة الأخيرة من البطولة.

وفي موضوع آخر، أكد رضوان غازي، رئيس المغرب التطواني، أن تفاصيل مالية بسيطة تفصل عن توقيع عقد انتقال أيوب لكحل للوداد الرياضي.

وكشف غازي في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أن اللاعب حل بالفعل بالبيضاء، لمناقشة تفاصيل العقد الذي سيجمعه بالوداد، وقال” بالنسبة إلينا هناك أمور مالية يجب الاتفاق عليها، أما الجانب الآخر من الصفقة فيهم اللاعب، الذي نتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة”.

ونشر لكحل على موقعه ب»إنستغرام»، صورة له مع نجل سعيد الناصري، رئيس الوداد الرياضي، في إشارة إلى قرب انتقاله إلى القلعة الحمراء.

نور الدين الكرف