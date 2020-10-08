محاكمة متهمة بقتل خليلها

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة الثلاثاء الماضي، النظر في الملف المتابعة فيه شابة في حالة اعتقال، متهمة من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأجلت هيأة المحكمة مناقشة الملف لجلسة 20 أكتوبر الجاري، لأجل استدعاء أحد المصرحين، الذي سبق لهيأة المحكمة أن أمرت بالاستماع إليه, بعدما تغيب عن الحضور لجلسات ، كما قررت استدعاء ذوي حقوق الضحية. يشار إلى أن المتهمة تقبع بالسجن المحلي بالجديدة أكثر من سنة في انتظار محاكمتها.

وتعود وقائع القضية إلى فبراير الماضي، عندما أشعرت الشرطة القضائية من قبل عناصر الديمومة، أن شخصا يحمل لقب “الكريا “، تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض من قبل مجهول، وأن الضحية مصاب بجروح.

أحمد سكاب (الجديدة)