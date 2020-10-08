15 سنة لـ “بيدوفيل” الزمامرة

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، بإدانة هاتك عرض طفل والحكم عليه ب15 سنة سجنا نافذا بعد مؤاخذته، من أجل جناية الاختطاف والاغتصاب.

وتقدم والد الضحية أمام الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالزمامرة التابع لسرية سيدي بنور، بشكاية أفاد فيها أنه كان بمنزله فسمع بكاء ابنه (4 سنوات) ولما خرج وجده عاريا والدم يلطخ فخذيه. ولما سأله عن سبب ذلك، أشار بيده إلى منزل مهجور.

وأضاف الأب، أنه توجه إلى المكان الذي دله عليه ابنه فوجد المتهم جالسا، فأمسك به ونادى على بعض معارفه الذين تحفظوا عليه إلى حين التحاق العناصر الدركية.

واستمعت الضابطة القضائية للطفل رفقة والده، فصرح أنه كان يلعب أمام بيت والده، فالتحق به المتهم وأمسك من يده وقاده إلى بيت مهجور ونزع ملابسه ووضعه فوق ركبتيه، ثم أحس بشيء يلج دبره، فصاح من شدة الألم وانتفض هاربا والدم يسيل منه وأخبر والده بما حدث له.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)