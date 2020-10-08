أخبار الصباح

<»تزكيات»

عبر منتخبون عن تذمرهم من توقيت توزيع الداخلية منحا مالية لفائدة مجموعة من الجماعات الترابية، بذريعة تتويج عملها الإداري. وحذرت مصادر "الصباح" من مغبة أن يشكل ذلك تدخلا في مسار الانتخابات المقبلة، وخرقا لمبدأ الحياد في سنة انتخابية، بعدما شرع المتوجون في تسويق "المنح والمكافآت" على أنها "تزكيات" ضمنية لبعض رؤساء الجماعات.

(ي. ق)

< القنيطرة

فتحت مصالح عمالة القنيطرة تحقيقا في شأن شكاية تقدمت بها طالبة تدرس الهندسة في تركيا، تعرضت إلى تحرش جنسي من قبل موظف، من المنتظر أن تكشف كاميرات مقر العمالة هويته. وتوجهت الطالبة إلى مقر العمالة، بحثا عن رخصة الاستثناء، التي يطلبها أمن المطارات من أجل مغادرة أرض الوطن.

(ع. ك)

< اعتقال

حاصر مواطنون لصا، بحي كريمة بسلا، اعتدى، صباح أمس (الأربعاء)، على ممرضة، بتعنيفها وسرقة محفظتها. ولاحق عشرات المارة اللص، قبل أن يسقط على الأرض، فانهالوا عليه بالضرب والركل، حتى كادت روحه تزهق، وسحبوا منه حقيبة الممرضة، وثلاثة هواتف محمولة، وربطوه بحبل، واتصلوا بالأمن، الذي حضر لنقله إلى مخفر الشرطة.

(أ.أ)

< إدانة

أدانت ابتدائية طانطان، نور الدين برودي، كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد، في قضية تتعلق بنشر تدوينة على حسابه في "فيسبوك"، اعتبرها الكاتب العام للعمالة تشهيرا وإهانة لموظف عمومي. وقضت المحكمة بعشرة آلاف درهم غرامة، وأربعة آلاف تعويضا لفائدة الطرف المدعي.

(ب. ب)

< الكاملي

خطف الموت، أمس (الأربعاء)، عبد المجيد الكاملي، العامل السابق لإقليم شيشاوة، والملحق، قبل وفاته، بالإدارة المركزية، إثر جلطة دماغية بإحدى مصحات بوسكورة. ودخل العامل الراحل في غيبوبة، جراء إجهاد كبير، بسبب فك الحصار عن العديد من الدواوير التي حاصرتها الثلوج، عندما كان يقود عمالة شيشاوة.

(ع. ك)