دخل منتخبون، عمليا، في دورة الإعداد “المسبق” لاستحقاقات 2021، إذ لم يعد يظهر لهم وجود إلا قرب التجمعات السكانية، أو إلى جانب المواطنين، وقليل منهم من يلتحق بمهامه التي انتخب من أجلها، ومازالت تفصل تسعة أشهر عن انتهائها.

وبدأ برلمانيون ومستشارون في الجماعات والمقاطعات وأعضاء في مجالس المدن “تسخينات” ما قبل الانتخابات بشكل مبكر، إذ لوحظ غيابهم في أغلب اللجان الوظيفية التي تتكلف بالإعداد للدورات العادية والاستثنائية، أما الذين يحضرون، فقد لوحظ التغير الطارئ على لهجتهم ومواقفهم ومداخلاتهم في اتجاه دغدغة “أصوات” الناخبين.

وطبيعي أن ينعكس السياق العام لـ”التسخينات” الانتخابية على طبيعة جداول أعمال دورات المجالس، التي غلبت عليها مقترحات دراسة مشاريع اجتماعية وأخرى للقرب، والإلحاح على المصادقة عليها، وصرف الاعتمادات المالية المخصصة لها، قبل انتهاء الولاية.

ويشكل هذا التوجه جزءا من خطة دأبت عليها الأحزاب المسيرة للمجالس الجماعية التي تعمد إلى تأجيل المشاريع الاجتماعية إلى هذه الفترة من الولاية، لاستعمالها ورقة انتخابية.

يوسف الساكت