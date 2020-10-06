شبح الموتى في صناديق 2021

اتهامات للداخلية بفتح الباب أمام استعمال المصوتين الأشباح في الاستحقاقات المقبلة

وصلت معركة المشاورات الانتخابية الجارية تحت إشراف الداخلية، حد اتهام أحزاب بالتخطيط لاستعمال الأموات في الاستحقاقات المقبلة، واعتبار تجاذبات القاسم الانتخابي محاولة لفتح الباب أمام استعمال المصوتين الأشباح، بالنظر إلى أن التجربة أكدت أن اللوائح الانتخابية تضمنت دائما معطيات متأخرة.

وتساءل أعضاء من مجلس النواب، يعارضون التغيير المقترح بخصوص عملية احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، ما إذا كان سيتم احتساب الأموات في القاسم الانتخابي، بذريعة أن المسجلين بلائحة الاقتراع يوم الانتخابات، توجد بينهم نسبة من الوفيات، وأن لائحة الانتخابات تحصر في مارس.

وقللت المصادر المذكورة من فعالية عمليات إعادة التسجيل في اللوائح الانتخابية، بالنظر إلى أن تحيينها يتم في وقت سابق عن الانتخابات، قد يصل إلى 6 أشهر، وأن عدد الأشخاص المضافين قبل الحملة الانتخابية يكون محدودا، مقابل آلاف من الذين يتوفون خلال الفترة المذكورة، ومع ذلك سيتم احتسابهم، ما سيطرح إشكالا دستوريا.

ويعتبر الرافضون لتغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي، أن المقترح بعيد عن تمثل قيم الديمقراطية ويحمل شبهة شرعنة الريع الانتخابي بمجازاة منطق الخاسرين في صناديق الاقتراع، وتمتيعهم بما لا يستحقون، مادامت الصناديق قد قالت كلمتها.

وحذرت الأصوات الرافضة لمشروع التغيير من مغبة شرعنة النكوص السياسي والارتداد عن اللحظة الدستورية، التي دشنها المغرب منذ 2011، بتبني الخيار الديمقراطي ثابتا دستوريا للمملكة، مادام أن هذا المبدأ سيفقد مفعوله بترجمة الأصوات وإرادة المواطنين، في إنتاج المؤسسات والسياسات العمومية.

وكشف عبد الله بوانو، نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن تصور حزبه بهذا الخصوص واضح، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم الانتخابات المقبلة بقاسم انتخابي على أساس عدد المسجلين، معتبرا الأمر غير دستوري وغير مقبول.

وشدد بوانو خلال ندوة عقدتها الكتابة الجهوية لحزبه بالرباط، نهاية الأسبوع المنتهي، على أن القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين لا مبرر له، متسائلا عمن أوحى بهذا الاقتراح للأحزاب، علما أنه غير موجود في مذكراتها، مسجلا أن بعض الأحزاب امتنعت خلال اللقاءات عن نصرة المذكرات التي تقدمت بها، وكان تدخلها كله حول القاسم الانتخابي، الذي ينبغي أن يكون حسب عدد المسجلين.

ياسين قُطيب