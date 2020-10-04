الرصد الوبائي ليوم الأحد … 2044 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2044 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 2349 حالة شفاء، و37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 133 ألف و272 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 111 ألف و36 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2330 حالة.

التوزيع الجغرافي الإصابات:

الدار البيضاء سطات 966

الرباط سلا القنيطرة 230

سوس ماسة 175

مراكش أسفي 151

بني ملال خنيفرة 115

درعة تافيلالت 108

فاس مكناس 80

الشرق 72

طنجة تطوان الحسيمة 64

العيون الساقية الحمراء 55

كلميم واد نون 16

الداخلة وادي الذهب 12