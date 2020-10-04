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الرصد الوبائي ليوم الأحد … 2044 إصابة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2044 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 2349 حالة شفاء، و37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 133 ألف و272 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 111 ألف و36 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2330 حالة.
التوزيع الجغرافي الإصابات:
الدار البيضاء سطات 966
الرباط سلا القنيطرة 230
سوس ماسة 175
مراكش أسفي 151
بني ملال خنيفرة 115
درعة تافيلالت 108
فاس مكناس 80
الشرق 72
طنجة تطوان الحسيمة 64
العيون الساقية الحمراء 55
كلميم واد نون 16
الداخلة وادي الذهب 12