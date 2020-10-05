الفتح يؤزم وضعية برشيد

البيضي وبعض لاعبيه يثيرون ضجة وينتقدون مسجل الهدف الوحيد في المباراة

أثار نور الدين البيضي، رئيس يوسفية برشيد لكرة القدم، ولاعبون من فريقه ضجة، بعد نهاية مباراتهم أمام الفتح الرياضي، مساء أول أمس (السبت)، لحساب الجولة 28 من البطولة الوطنية.

وعلمت «الصباح»، أن البيضي وبعض لاعبي يوسفية برشيد حاولوا استفزاز مسؤولي ولاعبي الفتح الرياضي، بعد نهاية المباراة، بانهزام فريقهم بهدف لصفر، أزم وضعية الفريق الحريزي في أسفل الترتيب، إذ انفرد بالرتبة 14 برصيد 30 نقطة، مبتعدا عن أولمبيك خريبكة بنقطتين فقط.

وانتقد البيضي نوفل الزرهوني، لاعب الفتح الرياضي، مسجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 70، وعبر عن غضبه عليه، بعد أن أبدى اللاعب فرحه أثناء تسجيله للهدف، الذي منح فريقه ثلاث نقط، رفعت رصيده إلى 46 نقطة، وانفرد بالرتبة الرابعة.

وتلقى لاعبو ومسؤولو الفتح الرياضي تعليمات بعدم الرد على استفزازات البيضي، قبل انطلاق المباراة، لمعرفتهم اليقينية بمحاولته إثارة غضبهم، خاصة إذا انهزم فريقه.

وتأزمت وضعية يوسفية برشيد في أسفل الترتيب، خاصة بعد فوز سريع وادي زم أمام الدفاع الحسني الجديدي بهدف لصفر، رفع من خلاله رصيده إلى 33 نقطة.

وعبر مصطفى النجار، مدرب يوسفية برشيد، عن تفاؤله بحفاظ الفريق على مكانته بالقسم الوطني الأول، وأنه رغم وجوده في وضع مقلق، إلا أنه قادر على تفادي النزول في المباراتين المتبقيتين من البطولة الوطنية.

وأوضح النجار أنه لا خوف على فريق يوسفية برشيد، وسيخوض مباراتي رجاء بني ملال والدفاع الحسني الجديدي بإرادة قوية، لتحقيق الفوز.

صلاح الدين محسن