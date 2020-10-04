الملك يهنئ الرئيس العراقي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية العراق، الدكتور برهم صالح، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس برهم صالح بموفور الصحة والعافية والهناء، وللشعب العراقي بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، في ظل الأمن والاستقرار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” وهي مناسبة أيضا لأعرب لفخامتكم عن ارتياحي للعلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية العراق، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك لتعزيزها وتطويرها، بما يستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين”.