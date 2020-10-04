الملك يهنئ الرئيس الألماني بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس فرانك فالتر شتاينماير بموفور الصحة والهناء، وللشعب الألماني الصديق باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “ولا يفوتني كذلك أن أعرب لكم عن اعتزازي بما يربط بين شعبينا من أواصر الصداقة المتينة، وبما يحذونا سويا من حرص راسخ على مواصلة تمتين علاقات التعاون البناء القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وترسيخ نهج التشاور والتنسيق بينهما حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.