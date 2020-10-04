الحجر … كابوس للأبناء والآباء

آباء يشكون تأزم أطفالهم نفسيا ويبدون قلقهم من تصرفات تهدد صحة أبنائهم

عيش العديد من الأسر كابوسا حقيقيا منذ بداية الجائحة، بفعل إكراهات الحجر الصحي الذي قلب حياتهم رأسا على عقب، وحول منازلهم إلى بيئة خصبة للضغوطات والخلافات. والحقيقة أن التداعيات النفسية والاجتماعية للأزمة الوبائية لم ترخ بظلالها على الآباء فقط، بل كانت للأطفال حصة وفيرة منها، بعد أن صاروا حبيسي المنازل، وحرموا من متعة اللعب والسفر ولقاء الأصدقاء. “الصباح” رصدت بعض جوانب المعاناة التي تعيشها هذه الفئة الهشة من المجتمع، من خلال شهادات آباء لاحظوا تغيرات في تصرفات أبنائهم، باتت تقلقهم وتهدد صحتهم مع مرور الوقت.

نوبات غضب خطيرة

تقول غزلان، وهي أم لطفلين، أحدهما يبلغ 8 سنوات والثاني 13 سنة، أن ابنيها أصبحا أكثر تعصبا وعدوانية في البيت بسبب منعها إياهم الخروج من المنزل بصفة نهائية، ما عدا في نهاية الأسبوع، حينما يأخذهما والدهما في جولة بالكورنيش، أو يصطحبهما لتناول الغذاء في أحد المطاعم المفضلة، مشيرة إلى أنهما اعتادا اللعب مع أبناء الجيران وتمضية الوقت مع أصحابهما في المدرسة، لكن الوباء حرمهما كل مظاهر الحياة الاجتماعية التي كانا يتمتعان بها في السابق.

وتضيف غزلان، التي تشتغل ممرضة في إحدى المصحات الخاصة بالبيضاء، “في البداية، حاولنا التأقلم مع الظروف التي فرضتها الجائحة، خاصة خلال العطلة المدرسية للأطفال، التي نظمنا فيها بعض الأنشطة الأسرية داخل المنزل، كمسابقات الطبخ والأعمال اليدوية وغيرها، مع تحديد أوقات مشاهدة الرسوم المتحركة واستعمال الهواتف الذكية واللابتوب، لكن الأمور خرجت عن السيطرة مباشرة بعد الدخول المدرسي، لأن طفلينا رفضا التعامل مع نظام الدراسة عن بعد بجدية”، مشيرة إلى أنهما يدعيان متابعة الدروس أمامهما، ويغلقان الصفحة الخاصة بالدرس ما إن يغيبا عن ناظريهما، ليتصفحا صفحات أخرى خاصة بالألعاب لكن بعضها تعرض إشهارات إباحية.

وأردفت المتحدثة ذاتها قائلة بنبرة مشوبة بالقلق “المشكل أننا (هي وزوجها) نمضي كامل وقتنا في العمل، ونشتغل الساعات الإضافية لأداء القروض وتوفير حاجيات الأسرة التي تضاعفت خلال الأزمة، فنضطر لترك والدتي المسنة رفقتهما طيلة اليوم وتلك هي المصيبة الكبرى… ولاو كايلعبوا عليها العشرة حيث عارفينها امرأة كبيرة… كايدوزوا النهار كامل وهوما كايلعبوا فالتيليفون، بدعوى الدراسة ومني كاتبغي تحيدولهم كابداو يغوتو ويدخلوا فنوبة غضب يصعب التعامل معها، لدرجة أن أكبرهما، قام أخيرا بضرب رأسه على الحائط، فقلده أخوه الصغير، وظلا يصرخان بصوت عال إلى أن أرجعت لهما الهاتف”، مؤكدة أنهما يتركان الهواتف ما إن تعود وأبوهما من العمل مساء، ويتصرفان بلباقة وكأن شيئا لم يكن، ثم ينكران ما تحكيه جدتهما عن تصرفاتهما خلال اليوم، مدعيين أنها تكذب وتخرف.

“قلة مايدار”

من جهتها، تقول أمل، وهي ربة بيت تبلغ من العمر 34 سنة، أن ابنتها الوحيدة، البالغة من العمر 12 سنة، بدأت تظهر عليها علامات الأمراض النفسية، بعد أن صارت منعزلة ومدمنة للألعاب الإلكترونية منذ بداية الحجر الصحي، إذ كانت تسمح لها بلعبها خلال العطلة بسبب الملل و”قلة مايدار”، لكنها سرعان ما لاحظت تغيرا في سلوكها وعصبية زائدة في ردود أفعالها، فضلا عن صراخها ليلا بسبب الكوابيس الناتجة عن تأثير ما تراه من مشاهد عنيفة في تلك اللعب العنيفة.

وأضافت المتحدثة ذاتها قائلة “قمت أخيرا بتحديد أوقات لعبها، وتخصيص ساعتين لذلك بعد الانتهاء من واجباتها اليومية، فالتزمت بها دون تردد، لكنني لاحظت تبلدا في سلوكها بالموازاة مع ذلك، إذ صارت في مزاج عكر طوال الوقت، وفقدت الكثير من الحيوية والنشاط اللذين كانت تمتاز بهما في السابق، كما دخلت في اكتئاب تجهل سببه على حد قولها”، مشيرة إلى أنها صارت تقلق على الحالة النفسية لطفلتها، وتتساءل عما إذا كانت مرتبطة بالحجر الصحي والظروف التي فرضتها الجائحة، أم بتأثير الألعاب التي أدمنتها لأسابيع متتالية.

يسرى عويفي