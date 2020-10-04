البطولة تدخل المنعرج الحاسم

اصطدام مصيري بين الرجاء وبركان بالبيضاء والوداد أمام فخ الحسنية والمنافسة تشتعل في أسفل الترتيب

تشتعل البطولة مجددا نهاية الأسبوع الجاري، حين تلعب كل أندية القسم الأول مباريات الدورة 28، اليوم (السبت) وغدا (الأحد).

وتستهل الدورة بمباريات مصيرية بخصوص أسفل الترتيب، حيث يواجه الفتح الرياضي الرابع ب 43 نقطة، يوسفية برشيد صاحب الرتبة 13 بـ 30 نقطة، إذ يسعى الأول إلى الاحتفاظ بالرتبة التي يوجد عليها، فيما يريد الفريق الثاني ربح النقاط للابتعاد عن الرتب الأخيرة، بعدما دخل حسابات النزول.

وفي التوقيت نفسه (السابعة مساء)، يستقبل سريع وادي زم صاحب الرتبة 12 بـ 30 نقطـــة، الدفاع الجديدي السابـــع بـ 35 نقطة، فيما يرحـــل اتحاد طنجة، المعــني بدوره بالنزول، والمحتل للرتبة 14 بـ 30 نقطة، لمواجهة أولمبيك آسفي صاحب الرتبة 11 بـ 32 نقطة.

وفي مباراة مصيرية أخرى في أسفل الترتيب، يستقبل نهضة الزمامرة صاحب الرتبة العاشرة ب 32 نقطة، أولمبيك خريبكة صاحب الرتبة 15 بـ 27 نقطة، والذي سيبحث عن الفوز للهروب من مخالب النزول.

وتتواصل المباريات غدا (الأحد)، بقمة الصدارة بين الرجاء الرياضي الأول بـ 53 نقطة، ونهضة بركان الثالث بـ 50 نقطة، في مباراة مصيرية للفريـــق البرتقالي، الذي لا يجد بديلا عن الفوز للبقاء في الصراع حول لقب البطولة، إذ تلعب المباراة في السابعة مساء.

من جهته، يحاول الوداد الرياضي الوصيف بـ 52 نقطة، استغلال فرصة مواجهة الرجاء وبركان، حين يرحل لمواجهة حسنية أكادير صاحب الرتبة التاسعة ب 34 نقطة.

وفي باقي المباريات يرحل الجيش الملكي السادس بـ 39 نقطة لمواجهة رجاء بني ملال الأخير بـ 11 نقطة في الخامسة عصرا، فيما يستقبل المغرب التطواني الثامن بـ 34 نقطة، مولودية وجدة الخامس بـ 42 نقطة، والذي يبحث عن العودة للرتبة الرابعة التي فقدها لصالح الفتح، في التوقيت نفسه.

العقيد درغام