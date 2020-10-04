إيقاف هاتك عرض قاصر بآسفي

شابان تناوبا على ممارسة الجنس عليها وتصريحات الضحية مكنت من اعتقال المتهم الأول

أحالت عناصر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، أخيرا، شخصا في عقده الثالث، لارتكابه جناية التغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها دون عنف، على الوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، وجرى استنطاقه من قبل ممثل النيابة العامة، وأحيل على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى من أجل تعميق البحث معه في شأن المنسوب إليه.

وحسب معطيات دقيقة حصلت عليها “الصباح”، فإن القاصر تغيبت عن بيت أسرتها، وبحثت عنها لدى جميع الأقارب، دون أن تتقدم بإشعار لدى السلطات الأمنية، وبعد مرور بضعة أيام تم العثور صدفة على الفتاة بإحدى الحدائق العمومية من قبل والدها، فتوجه آنذاك رفقتها إلى مصلحة الديمومة، من أجل الإبلاغ عن عثوره على ابنته في حالة سيئة، جراء تعرضها لاعتداء جنسي، حسب ما أسرت له.

وتم الاستماع إلى الأب من قبل الشرطي المداوم، وربط الاتصال بعد ذلك بالنيابة العامة واطلاعها على فحوى تصريحات الأب، إذ أمر ممثل النيابة العامة المداوم، بتحويل القضية إلى فرقة الأخلاق العامة بمصلحة الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، وتم الاستماع في محضر ثان للأب، ثم الاستماع إلى الفتاة الضحية بحضور والدها، وأكدت من خلال تصريحاتها التمهيدية، أنها غادرت منزل أسرتها، والتقت صدفة بشابين، استدرجاها إلى منزل أحدهما بحي سانية زين العابدين بآسفي، وقاما بهتك عرضها، وأحضرا لها مأكولات خفيفة.

وأكدت الضحية أنه تم هتك عرضها بالتناوب من طرف الشابين لعدة مرات، قبل أن تغادر المنزل بعد عدة أيام.

وأحالت عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالبحث التمهيدي، الفتاة القاصر على طبيب بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس لإجراء الفحوصات اللازمة تبعا لتعليمات النيابة العامة. ومكنت تصريحات الضحية والأوصاف التي قدمتها من تحديد هوية المتهمين، اللذين تم إيقاف أحدهما في اليوم نفسه، وجرى الاستماع إليه في محضر قانوني، اعترف من خلاله بالمنسوب إليه، ولم يتم العثور على المتهم الثاني، الذي اختفى عن الأنظار، فتم تحرير مذكرة بحث عنه.

محمد العوال (آسفي)