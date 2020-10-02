خلاف بمدغشقر بسبب مباراة إعدادية بالمغرب

أثارت موافقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتنسيق مع السلطات المحلية، على احتضان الجديدة مباراة منتخب مدغشقر أمام بوركينافاسو الإعدادية في 12 أكتوبر الجاري، جدلا بين اتحاد مدغشقر لكرة القدم ونيكولاس دوبوي، مدرب المنتخب.

وكشفت الصحافة الملغاشية أن التصريحات التي أطلقها مدرب المنتخب، حول عدم رغبته في المغامرة بإجراء المباراة الإعدادية أمام بوركينافاسو بالمغرب، لارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، وتزكية العديد من الأعضاء باتحاد مدغشقر لهذا التوجه، دفعت المسؤولين إلى طلب استشارة من رئيس الجمهورية أندري روجولينا.

ويدافع مدرب منتخب مدغشقر عن إجراء مباراة إعدادية مع أحد الأندية باللوكسمبورغ، بعد أن رفضت السلطات البرتغالية، إقامة مباراة بوركينافاسو على أراضيها، في الوقت الذي يعارض بشدة إجراء المباراة المذكورة على الأراضي المغربية، بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

وراسلت جامعة الكرة الاتحادين الملغاشي والبوركينابي، لإشعارهما بموافقتها رفقة السلطات المحلية، على إقامة المباراة في 12 أكتوبر، شريطة الالتزام بالإجراءات الصحية المعتمدة لممارسة النشاط الرياضي، وإجراء فحوص الكشف عن فيروس «كورونا»، يومين قبل المجيء إلى المغرب.

وانتقدت الصحافة الملغاشية مدرب منتخب بلادها، بسبب إصراره على عدم خوض المباراة، مؤكدة أن موافقة السلطات المغربية على احتضانها، كانت بتدخل من أحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، من أجل إقامة تجمع إعدادي في الفترة بين 5 و13 أكتوبر الجاري، تاريخ الاتحاد الدولي لإجراء مباريات دولية.

ص. م