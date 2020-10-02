تسخينات انتخابية تشوش على الاستثمار بالوليدية

اشتكى مستثمر في قطاع تربية وتسويق المحار ببحيرة الوليدية، من تصرفات سكان بدوار مجاور لاستغلاليته، المرخصة، منذ 1987، من قبل وزارة التجهيز، الذين عمدوا، في اﻵونة الأخيرة، خاصة في مرحلة الحجر الصحي والطوارئ، إلى عرقلة نشاطه، الذي يكتسي طابعا اقتصاديا مهما، من خلال تسويقه للمنتوج البحري في مساحات تجارية كبيرة، وتصديره نحو أسواق خارجية، في مقدمتها السوق الروسي، الذي يرتبط معه باتفاقية تصدير نموذجية، ما يمكن من جلب عملة صعبة مهمة تساعد في إنعاش الاقتصاد الوطني، فضلا عن مناصب الشغل، القارة والمؤقتة، التي توفرها الاستغلالية.

وفي هذا السياق، أكد محمد صعيدي، مالك استغلالية “ملكة المحار” بالوليدية، أنه يتعرض، لمضايقات متعددة من قبل بعض سكان الجوار، وزاد أنهم «مدفوعون من قبل بعض المنتخبين بالجماعة، الذين، بدل أن يستعرضوا حصيلتهم لفائدة السكان، ويتخذوها سندا موضوعيا، للدعاية لإنجازاتهم، طمعا في ولاية انتخابية أخرى، فضلوا الركوب على شكايات كيدية لتأليب سكان دوار أولاد يوسف عليه، بعثوها إلى رئيس الجماعة والإدارة الترابية بسيدي بنور، بخصوص بناء حائط وقائي يحمي الاستغلالية من المرور الجائر، الذي عرض منتوج المحار بها إلى التلف».

وطالب المشتكون رئيس جماعة الوليدية بإزالة الحائط الذي يحمي الاستغلالية بدعوى أنه غير مرخص له من الجماعة.

من جهته، رد رئيس الجماعة على الشكاية، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن الجماعة لا دخل لها في استغلاليات المحار، بصفة عامة، لأنها غير مغطاة بوثيقة التعمير، وتخضع لسلطة وزارة التجهيز، الوصية على الاستغلاليات البحرية، في مثل هذه الأحواض المائية”. وأضاف أن «صاحب الاستغلالية بنى الحائط المذكور بترخيص من الجهة التي يعنيها الأمر”.

واسترسالا في التوضيح، أكد محمد صعيدي أن الحائط الحاجز لحماية الاستغلالية بني في 2016، بترخيص من وزارة التجهيز، المسؤولة عن الاستغلاليات، وأن مجموعة من العوامل الموضوعية كانت وراء استصدار هذا الترخيص، منها أن استغلالية “ملكة المحار» كونت، مع مرور الأيام، ومنذ أزيد من 33 سنة، سمعة طيبة في الأسواق الخارجية، خاصة روسيا، وأن التطورات التي عرفها تسويق المنتوجات الغذائية عالميا، أضحى يفرض شفافية في “حياة المنتوج”، وأن المحار منتوج غذائي حساس بدرجة كبيرة، لذلك تتعين صيانته من كل المؤثرات السلبية التي قد تتسرب إلى أحواض تربيته، ومنها مرور دواب وحيوانات تترك فضلاتها بجوار الأحواض، وهو أمر مرفوض تماما من قبل لجان التفتيش الوطنية، وبالوضع في الاعتبار أيضا أي زيارات لوفود خارجية ترتبط معها الاستغلالية باتفاقيات تسويق وتصدير. وزاد أن بناء السور الواقي يندرج في هذا السياق، دون أن يضر بسكان الجوار، الذين يمارسون أنشطتهم بكل حرية.

وختم محمد صعيدي أن من بين أدوار المنتخب تشجيع الاستثمار الذي يخلق دينامية اجتماعية واقتصادية، بدل محاولة الركوب على بناء سور واق مطية لتأليب السكان، طمعا في كسب أصوات لمناسبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

عبد الله غيتومي (الجديدة)