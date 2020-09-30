إيقاف “بيدوفيل” متلبس بهتك عرض قاصر

ألقت عناصر الدائرة الأمنية العاشرة بطنجة، عصر أول أمس (الاثنين)، القبض على “بيدوفيل” في الخمسينات من عمره، وضبطته متلبسا بارتكابه جريمة اختطاف قاصر لا يتعدى عمره 6 سنوات، وهتك عرضه بالتهديد والإغراء.

وذكر مصدر أمني، أن عملية إيقاف المعني، تمت بعد أن ضبطه مواطنون متلبسا بممارسة الجنس على الضحية بمكان خال بحي الشرف وسط المدينة، وحاصروه قبل أن يبادروا بإشعار عون سلطة (مقدم) بالملحقة الإدارية التاسعة، الذي ربط الاتصال على الفور بالمصالح الأمنية بالمنطقة، التي هرعت إلى المكان وعملت على توقيف المعني واقتياده إلى مقر الشرطة بالدائرة الأمنية العاشرة للتحقيق معه في الموضوع.

وأضاف المصدر ذاته، أنه من خلال التصريحات الأولية للطفل/ الضحية، تبين أن المتهم، الذي يقطن بالحي نفسه، سبق أن استدرج القاصر عدة مرات وقام بهتك عرضه والاعتداء عليه جنسيا بإغرائه بمبالغ مالية بسيطة، وهو ما لم ينفه المتهم، الذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تباشره مصالح الدائرة الأمنية العاشرة بإشراف من النيابة العامة.

المختار الرمشي (طنجة)