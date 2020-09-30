اعتقال متهمين بالاختطاف بفاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على الوكيل العام باستئنافية المدينة، الأحد الماضي، شخصين عمرهما 36 سنة و43 لتورطهما في قضية اختطاف واحتجاز وترويج المخدرات وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، بعدما أوقفا من قبل عناصرها زوال السبت الماضي، واقتيدا لولاية الأمن للاستماع إليهما في المنسوب إليهما.

وتبين بعد تنقيط المشتبه فيهما في قاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أن أحدهما يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، بناء على شكايات ومساطر مرجعية ولورود اسمه على لسان مروجين للمخدرات. وألحق هذا الشخص المبحوث عنه ليلة الجمعة الماضي، خسائر مادية ببعض السيارات المستوقفة بالشارع العام بحي واد فاس بعدما دخل في خلافات مع أصحابها، فيما أوقف زميله على متن سيارة أجرة بمنطقة بإقليم مولاي يعقوب إثر الأبحاث والتحريات المنجزة من قبل المصالح الأمنية بفاس. وبحثت المصالح الأمنية مع سائق سيارة الأجرة لمعرفة ما إذا كان يساعد هذا المتهم على الفرار والاختفاء، فيما أسفرت عملية تفتيش السيارة عن حجز سلاحين أبيضين وبخاخ غاز مسيل للدموع.

حميد الأبيض (فاس)