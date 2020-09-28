الداخلية ترفع «الفيتو» ضد البطولة

لم تتلق الجامعة الملكية لكرة القدم، جوابا من وزارتي الداخلية والصحة بخصوص انطلاق الموسم المقبل في نونبر، بسبب الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا، ما جعلها تتريث في إعلان تاريخ رسمي لانطلاق الموسم الجديد.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الجامعة أعدت ملفا بخصوص انطلاق الموسم الجديد، وقدمته لوزارة الشباب والرياضة ومنها لوزارتي الداخلية والصحة، مع تعديلات في البروتوكول الصحي، التي تقررت أخيرا، لنيل الضوء الأخضر، لكنها لم تتلق جوابا، على بعد أسبوعين من نهاية الموسم الكروي الجاري.

وعرفت برمجة مباريات البطولة الحالية تأخرا بسبب تفشي فيروس كورونا في عدد من الأندية، قبل أن تتدارك الجامعة الموقف بتغيير طفيف على البروتوكول الصحي المعمول به، والاتفاق مع الأندية على عدم تأجيل المباريات في تاريخ الاتحاد الدولي “فيفا”، ليتسنى لها إنهاء الموسم في 11 أكتوبر المقبل.

وأكدت المصادر نفسها أن الجامعة تعلم أن موعد انطلاق بطولة الموسم المقبل متأخر جدا، لكنها تعتبره طارئا وأتى في ظروف استثنائية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن تأخر الداخلية في الرد على مقترح الجامعة، يمكن أن يربك استعدادات الموسم المقبل، لدى الأندية في كل البطولات، مع احتمال عودة الحجر الصحي الشامل في المرحلة المقبلة، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وحسب المصادر نفسها، فإن انطلاق البطولة رهين بالوضعية الوبائية، التي باتت مقلقة، إذ بلغت الإصابات أرقاما قياسية.

من جهة ثانية، لجأت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية، إلى شركة إسبانية مختصة في برمجة الدوري الإسباني “الليغا”، للتغلب على المشاكل المتعلقة بتحديد مواعيد المباريات المتبقية من منافسات البطولة، وتفادي الجدل.

وشرعت الشركة الإسبانية في مهمتها بتنسيق مع لجنة البرمجة، إذ ستساعد الجامعة على تجاوز معضلة كثرة المباريات المؤجلة، والحيلولة دون تسجيل المزيد منها، بتنسيق مع لجنة البرمجة.

وتأتي هذه الخطوة، في ظل الاحتجاجات المتكررة على العصبة الاحترافية، بسبب فشل لجنة البرمجة في مهمتها، نتيجة ضلوع أطراف متعددة في قرارات تأجيل أكبر عدد من المباريات، ضمنها وزارتا الداخلية والصحة، وهو ما قد ينسف مجهودات الشركة الإسبانية ولجنة البرمجة.

العقيد درغام وعيسى الكامحي