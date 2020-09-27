الرصد الوبائي ليوم الأحد … 2444 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1441 حالة شفاء، و28 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 117 ألف و685 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 95 ألف و591 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2069 حالة.

التوزيع الجغرافي حسب الجهات:

الدار البيضاء سطات 969

الرباط سلا القنيطرة 348

سوس ماسة 333

بني ملال خنيفرة 226

مراكش أسفي 187

درعة تافيلالت 143

طنجة تطوان الحسيمة 84

فاس مكناس 66

العيون الساقية الحمراء 38

الشرق 34

كلميم واد نون 9

الداخلة وادي الذهب 7