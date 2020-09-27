أخبار 24/24
الرصد الوبائي ليوم الأحد … 2444 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1441 حالة شفاء، و28 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 117 ألف و685 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 95 ألف و591 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2069 حالة.
التوزيع الجغرافي حسب الجهات:
الدار البيضاء سطات 969
الرباط سلا القنيطرة 348
سوس ماسة 333
بني ملال خنيفرة 226
مراكش أسفي 187
درعة تافيلالت 143
طنجة تطوان الحسيمة 84
فاس مكناس 66
العيون الساقية الحمراء 38
الشرق 34
كلميم واد نون 9
الداخلة وادي الذهب 7