العثماني: المغرب أبرم اتفاقيات مع شركتين للحصول على لقاح كورونا

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن المغرب أبرم اتفاقيات مع شركتين مصنعتين للقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى يستفيد المغاربة من التلقيح.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السيد العثماني قال في كلمته الافتتاحية إن العالم بأسره ما زال يعيش على وقع جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن عددا من الدول تشهد ارتفاعا متزايدا ومضطردا في عدد حالات الإصابة والحالات الحرجة وأيضا في عدد الوفيات جراءها.

وأكد رئيس الحكومة في هذا الصدد أنه “مع وجود تنافس دولي قوي للوصول إلى إيجاد تلقيح ناجع، فإن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، سارع إلى إبرام اتفاقيات مع مصنعين اثنين”، موضحا أن الامر يتعلق بشركة صينية وأخرى بريطانية-سويدية، “وذلك حتى يستفيد المغاربة من التلقيح بمجرد الانتهاء من جميع مراحل البحث والدراسة والتجارب المتعلقة بهذه اللقاحات”.