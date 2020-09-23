“حراك” يلقي بزوجين في البحر

لقي زوجان مهاجران من أصل سوري وكردي، مصرعهما غرقا في سواحل مليلية المحتلة، بعدما عمد منظم للهجرة السرية إلى رميهما بعيدا عن الجزر التابعة للمدينة ذاتها. وحسب مصدر مطلع فإن الزوجين البالغين من العمر على التوالي 28 و37 عاما لقيا حتفهما، بعدما ألقي بهما في عرض البحر من دراجة مائية”جيت سيكي” التي تم استعمالها من أجل العبور بهما إلى مليلية ، بعدما أديا للمنظم ما يقارب 4 ملايين، من أجل تهجيرهما نحو المدينة السليبة. وعثرت عناصر البحرية الإسبانية على جثتي الزوجين، وتم نقلهما إلى المستشفى المحلي بمليلية، قبل دفنهما في المقبرة الإسلامية بالمدينة ذاتها. وتمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني، أول أمس (الاثنين)، من إحباط محاولة للهجرة السرية، لشابين مغربيين حاولا الدخول إلى مليلية سباحة. وحسب مصادر مطلعة، فقد عملت عناصر الحرس المدني، على تسليم الشابين للسلطات المغربية، بعد إيقافهما وسط مياه البحر.

جمال الفكيكي (الحسيمة)