تفكيك عصابة بمكناس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، أخيرا، من إيقاف خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية العديدة، من بينهم شقيقان، للاشتباه في تورطهم في قضايا ذات صلة بالاتجار وترويج المخدرات وحيازة السلاح الأبيض، في ظروف من شأنها تعريض أمن وسلامة المواطنين للخطر.

وأوضحت مصادر عليمة، أن مصالح الأمن، تفاعلت بجدية مع مقطع فيديو يوثق لقيادة سيارة من نوع “بيكوب” بأحد شوارع منطقة برج مولاي عمر بمكناس، وعلى متنها مجموعة من الجانحين من مختلف الأعمار وصفوا بالخطيرين، وهم يلوحون بالسيوف والسكاكين على مرأى السكان الذين بقوا مكتوفي الأيدي امام مشهد أضحى مألوفا لديهم، قبل أن توضح الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها العناصر الأمنية، أن الأمر يتعلق بنزاع بين عصابتين خطيرتين حول قضايا تتعلق بالاتجار وترويج الممنوعات وسط شباب المنطقة المذكورة، التي تعتبر على حد تعبير المصادر، مرتعا خصبا لممارسة هذا النوع من التجارة المحظورة، رغم ما تبذله الأجهزة الأمنية من مجهودات مهمة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن العمليات الأمنية المنجزة، أسفرت عن تحديد هوية مجموعة من المتورطين في هذه الواقعة وإيقاف خمسة من بينهم، جميعهم من ذوي السوابق القضائية في العديد من الافعال الإجرامية العنيفة، مضيفة، بأنه تم ضبط بحوزة بعضهم كميات من المخدرات، فضلا عن حجز سيارة خفيفة استعملت في ارتكاب جزء من الأفعال الإجرامية، التي تم توثيقها بهذا المقطع.

حميد بن التهامي (مكناس)