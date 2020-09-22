شبكات تهجير تخترق أندية الكرة

تلقى الأمن المغربي مذكرة بحث دولية، تهم “سماسرة” متورطين في تهجير لاعبين قاصرين من أندية وطنية إلى دول أخرى، بطرق غير قانونية ولا تحترم الضوابط المعمول بها في هذا الإطار، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وفتح “فيفا” حربا على بعض “السماسرة” منتحلي صفة “وكلاء لاعبين”، في كل دول العالم، ومن بينها المغرب، لمنع تهجير القاصرين واستغلال أولياء أمورهم لجني أرباح من خلال صفقات غير قانونية، علما أن فرقا وطنية عانت هذه المشكلة مرارا، وشهدت اختراقا لهذه الشبكات في السنوات الأخيرة، إذ لجأت للاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي “طاس” لمناسبات عديدة، من أجل استخلاص تعويضات.

وحسب المعلومات نفسها، فإن تحقيقا قاده قضاة سويسريون لصالح “فيفا” أخيرا، أكد تورط أشخاص في انتحال صفة “وكلاء لاعبين”، بغية تهجير لاعبين من دول إفريقية إلى أخرى بالخليج وأوربا، مقابل عمولات مالية مهمة، متجاهلين القانون الدولي المعمول به، والذي يصر على احترام بعض الشروط للسماح بتهجير القاصرين من دولة لأخرى.

وافتحص المحققون عددا من الصفقات، التي توسط خلالها “سماسرة” بين أولياء أمور القاصرين والأندية المستقبلة، من بينها صفقات لاعبين انتقلوا من نواد مغربية إلى فرق بدول أخرى، كما تم الاستماع لمسؤولي بعض الأندية، التي استقبلت كما هائلا من هؤلاء اللاعبين القاصرين، خاصة في الخليج العربي، وبعض دول أوربا.

وعانت فرق وطنية بسبب تهجير لاعبيها من مراكز التكوين إلى دول أخرى دون علمها، منها التي وضع شكايات لدى الاتحاد الدولي “فيفا”، وأخرى لجأت للقضاء، غير أن أغلب هذه الفرق لا يتم تعويضها عن فقدان اللاعب.

وانتبه الاتحاد الدولي “فيفا” إلى هذه المعضلة قبل أسابيع، وفتح تحقيقا شارك فيه قضاء ومحامون مختصون، لترصد الهجرة غير القانونية للاعبين القاصرين، بعدما ارتفعت نسبة قضايا التهجير في الآونة الأخيرة بشكل خطير، إلى درجة أن فرقا عالمية تورطت في العملية، وأدت الثمن غاليا بعقوبات مالية ورياضية قاسية.

ويضع “فيفا” شروطا صارمة لانتقال لاعبين قاصرين من دولة لأخرى، أهمها أن يكون ولي أمر اللاعب قاطنا بالدولة المستقبلة، ويتوفر على شغل قار ومدخول مالي يمكنه من رعاية اللاعب القاصر إلى حين وصوله 18 سنة، على اعتبار أنه الضامن الوحيد لاحترام تعاقد اللاعب مع النادي، وهي شروط لا تحترم غالبا، ويتم الالتفاف عليها بطرق غير قانونية.

العقيد درغام