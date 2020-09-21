قميص أرسنال يثير الإعجاب

ذكرت الصحف البريطانية، أن قميص أرسنال الثالث، الذي يميل للأزرق الداكن، أثار جدلا كبيرا في وسائل التواصل بلندن، إذ انتقد بعض محبي الفريق الألوان المختارة والشبيهة بلون الغريم تشيلسي الأزرق، فيما أعجبت به باقي جماهير «البريمير ليغ»، واقتنت نسخا منه مبكرا.

ولعب أرسنال بقميصه الجديد في أول مباراة بالدوري، أمام فولهام، والتي انتهت بفوز المدفعجية بثلاثة أهداف لصفر.

ويعتبر أرسنال من الفرق القوية هذا الموسم، خاصة بعد التطور الذي ظهر عليه في نهاية الموسم الماضي، مع المدرب ميكيل أرتيتا، إذ توج بلقبين وهما كأس إنجلترا وكأس السوبر الإنجليزي.