الملك يهنئ الرئيس الشيلي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى سيباستيان بينييرا ايتشينيكي، رئيس جمهورية الشيلي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني والمتمنيات للرئيس بينييرا ايتشينيكي بدوام الصحة والسعادة، وللشعب الشيلي الصديق بمزيد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أنوه بما يجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الشيلي من علاقات متميزة قائمة على التعاون البناء والتقدير المتبادل، أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم، للمضي قدما في تعزيزها، والارتقاء بها إلى مستوى طموحاتنا المشتركة، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الصديقين”.