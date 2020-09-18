الروخ يدعو إلى فتح المسارح

دعا الممثل والمخرج ادريس الروخ المسؤولين إلى إعادة فتح المسارح ودور السينما، وفق مجموعة من الإجراءات الوقائية، للحد من الضرر الذي يسببه هذا القرار على الفنانين وأيضا على المواطنين الذين حرموا من حقهم في الثقافة والفن.

وقال الممثل إدريس الروخ في تدوينة له شاركها مع متابعيه عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، “أرفضُ رفضا باتًّا استمرار غلق المسارح وقاعات العرض ودور السينما، داخل تراب العمالات والأقاليم غير الموبوءة”.

وقال الروخ إنه يجب على العمال والولاة أن يتفهموا أن “حق المواطنين المغاربة في الثقافة والفن، يوازي حقهم في التمدرس والصحة والشغل، لما للتغذية الروحية والجمالية من أثر بالغ في حياة الإنسان”.

وافتتح الممثل المغربي تدوينته بشعار “افتحوا المسارح وقاعات السينما سنموت اختناقا”، داعيا لجنة اليقظة إلى المبادرة في التعجيل بفتح هذه المؤسسات والمرافق الثقافية والفنية، لمواصلة خدماتها العمومية، إسوة بالمؤسسات التعليمية، وغيرها من القطاعات الإنتاجية والخدماتية.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه على وزارة الداخلية، أن تتفهم حالة عطالة قوافل المسرحيين المحترفين والمشتغلين بالقاعات السينمائية لمدة تجاوزت سبعة أشهر.

واختتم ادريس الروخ تدوينته بالمطالبة بـ”فتح المسارح والقاعات مع الاحترام التام لنسبة 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، وجميع التدابير الاحترازية، وفي مقدمتها التباعد ومسافة الأمان، التي تحددها السلطات المحلية، من أجل استمرار الحياة السينمائية والمسرحية”.

عزيز

المجدوب