آسفي يؤخر سفره إلى الرباط

فضل عبد الهادي السكتيوي، مدرب أولمبيك آسفي، تأخير سفر فريقه إلى الرباط، إلى الأحد المقبل، لمواجهة الفتح الرياضي في مؤجل الدورة 25، الاثنين المقبل، ليواصل استعداداته بآسفي، إلى غاية اليوم (السبت).

وأفاد مصدر مسؤول أن المدرب أحدث تغييرا على موعد الاستعداد، لتخفيف الأعباء المالية للرحلة، وقرر أن يقضي اللاعبون ليلة واحدة بالفندق، والعودة إلى آسفي مباشرة بعد نهاية المباراة.

وكشف المصدر أن المدرب قام بالتنسيق مع المكتب المسير لإجراء المسحة الطبية للاعبين بآسفي، لتجنيبهم مزيدا من الإرهاق، إذ سبق للفريق إخضاع لاعبيه لمسحة طبية بالمحمدية، في رحلته السابقة إلى الرباط.

من جهة أخرى، يستعيد الفريق العبدي مهاجمه حمزة خابا في مباراة الفتح، بعدما أنهى عقوبة التوقيف الصادرة في حقه لمباراة واحدة، فيما غاب وسط الميدان حميد بوخريص عن الحصص التدريبية هذا الأسبوع بسبب وفاة والده.

وتوصل اللاعب بترخيص من إدارة الفريق للسماح له بمغادرة المعسكر لزيارة والده، الذي كان يعاني أزمة صحية، قبل أن يتوفاه الأجل.

حسن الرفيق (آسفي)