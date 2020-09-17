بلقيس مخرجة لأغانيها

أعلنت الفنانة بلقيس فتحي عبر حسابها في “تويتر” أنها “ستخوض لأول مرة تجربة الإخراج لعملها المقبل المصور بطريقة الفيديو كليب”، مشيرة إلى أن العمل خليجي، وانتهت من كتابة المشاهد الخاصة به. وتابعت “حاليا في مرحلة التحضيرات النهائية وسيتم التصوير خلال الأسبوع المقبل”، متمنية من الله أن “يوفقها في هذا التحدي وأن ينال ما تقوم به استحسان الجمهور”.

نانسي في حفل على “تيك توك”

تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم تشويق جمهورها لحفلها عبر تطبيق “تيك توك”، المنتظر أن تطل من خلاله على جمهورها يوم 18 شتنبر الجاري على الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية من موقع خاص بالعاصمة اللبنانية بيروت. ونشرت نانسي عجرم في الأيام الماضية فيديوهات ترويجية للحفل غلب عليها روح الفكاهة ونالت استحسان الجمهور وسيطرت على أحاديث المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.