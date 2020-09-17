فيديو يطيح بـ “بزناسة” بمكناس

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، صباح أول أمس(الثلاثاء)، من إيقاف خمسة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، ضمنهم شقيقان، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بترويج المخدرات، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض أمن وسلامة المواطنين للخطر.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، تتوفر “الصباح” على نسخة منه، أن المصالح الأمنية بمكناس تفاعلت بجدية مع مقطع فيديو، يوثق لقيادة سيارة نفعية، من نوع “بيكوب”، بشكل خطير وسرعة جنونية، بأحد شوارع منطقة برج مولاي عمر الهامشي بالمدينة، وعلى متنها مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء، عبارة عن سيوف وسكاكين من الحجم الكبير.

وأوضح البلاغ ذاته أن الأبحاث والتحريات، التي باشرتها المصالح الأمنية بالعاصمة الإسماعيلية، كشفت أن الأمر يتعلق بنزاع بين مجموعتين من الأشخاص، على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

وأضاف البلاغ نفسه أن العمليات الأمنية المنجزة مكنت من تحديد هوية مجموعة من المتورطين في هذه الواقعة.

خليل المنوني (مكناس)