حملات أمنية ضد مخالفي الطوارئ

شن المركز الترابي لدرك تاكزيرت حملات أمنية مكثفة، أشرف عليها قائد مركز درك تاكزيرت وعناصره، بتعليمات من قائد درك سرية بني ملال، ما مكن من إيقاف أزيد من 240 شخصا ضبطوا في حالة تلبس دون ارتدائهم للكمامات، في خرق سافر لتعليمات السلطات العمومية والصحية لمنع تفشي فيروس كوفيد 19، وقد تم اقتياد الموقوفين إلى مقر مركز الدرك بتاكزيرت للاستماع إليهم وفق المنسوب إليهم لاتخاذ المتعين بحقهم.

واستهدفت الحملات نفسها إيقاف مجموعة من مروجي المخدرات بعدد من المناطق التابعة لنفوذ المركز إخوربا، تاكزيرت، فم العنصر وإغرم لعلام، كما تم التدقيق في هوية عدد كبير من الأشخاص والمشتبه فيهم، فيما جرى اعتقال الكثير من المروجين، وعدد كبير من الأشخاص المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث على الصعيد الوطني والمحلي، في قضايا الاتجار في الخمور والمخدرات.

وما تزال الحملة مستمرة، إذ شددت مصالح الدرك الملكي بتاكزيرت من مراقبتها في جميع تراب الجماعة، من أجل ضمان الحد الأقصى من التزام المواطنين بالتدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أن تشديد مصالح الدرك لجملة من التدابير الاستباقية بنفوذ مناطق جماعة تاكزيرت، جاء تزامنا مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بإقليم بني ملال.

سعيد فالق (بني ملال)