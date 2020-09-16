النزاعات تحكم للنية ضد آسفي

أفادت مصادر مسؤولة أن المكتب المسير لأولمبيك آسفي، قرر سلك مسطرة الاستئناف، ضد الحكم الصادر ضده من قبل غرفة النزاعات بجامعة كرة القدم، لفائدة لاعبه السابق أنس النية.

وحكمت الغرفة بتعويض اللاعب 84 مليونا، عبارة عن منح التوقيع والمباريات، بعدما لجأ إليها بهدف الحصول على مستحقاته المالية العالقة، قبل أن تستأنف إدارة أولمبيك آسفي القـــرار بمبــرر أن العقد لا يتضمن كل هذه التعويضات.

وتابعت مصادر «الصباح»، أن الفريق يؤكد في قرار الاستئناف أن العقد يتضمن بندا يتعلق بمنحة المردودية، وبالتالي يجب مراجعة المبلغ الإجمالي للتعويض، في وقت ينفي دفاع اللاعب ذلك.

وحمل النية قميص أولمبيك آسفي في موسمين متتاليين، قبل أن يغير وجهته صوب الدفاع الحسني الجديدي، قبل انطلاق الموسم الكروي الجاري.

واستنجد عدد من اللاعبين السابقين بأولمبيك آسفي بغرفة النزاعات للحصول على مستحقاتهم المالية، بمجرد مغادرة الفريق، وهو الشيء الذي يحرم معه الفريق من الاستفادة من منحة النقل التلفزي، التي تخصصها الجامعة لفرق القسمين الأول والثاني.

حسن الرفيق (آسفي)