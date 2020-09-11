سلطات البيضاء أنفا تخرج عن صمتها بخصوص انفجار المصحة الخاصة

أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء -أنفا، أن انفجارا لقنينات الغاز سجل، مساء الخميس، بمصحة كائنة بشارع إدريس السلاوي بمقاطعة أنفا، مما ألحق خسائر مادية بالطابق السفلي لهذه المؤسسة الاستشفائية، ودون تسجيل أية إصابات بين صفوف نزلائها أو العاملين بها.

وأضافت المصادر أنه فور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية لعين المكان لاتخاذ التدابير اللازمة، حيث تم العمل على نقل نزلاء هذه المصحة، البالغ عددهم 19 مريضا، نحو مؤسسات استشفائية أخرى لاستكمال العلاج، من بينهم شخصين كانا بوحدة العناية المركزة.

وأشارت إلى أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة للكشف عن ظروف وأسباب هذا الحادث.