عاجل … انفجار يهز مصحة خاصة بالبيضاء (فيديو)

أكد مصدر من عين المكان أن انفجارا هز قبل قليل مصحة الأندلس الخاصة ببوركون بالبيضاء.

وحسب المصدر نفسه فإن السبب يعود لتسرب الأوكسجين من قنينات كانت مخبأة في مخزن تحت أرضي، نتج عنه حريق كبير يسارع رجال المطافئ لإخماده.

وحسب المعطيات التي يتوفر عليها موقع الصباح، فإن الخسائر المادية ستكون جسيمة، فيما يتم التأكد من عدم تعرض أي شخص للأذى.

ويعمل رجال المطافئ بمساعدة رجال الأمن، على إخلاء المصحة من المرضى والممرضين، بغية تسهيل عملية تقييم الخسائر، وإبعادهم عن مكان الحادث.