لا وقت لنبيلة الرميلي، حتى لمد أناملها للرد على اتصالات صحافيين يتصلون بها من جميع المواقع والجرائد، بحثا عن أجوبة لأسئلة معلقة حول الحالة الوبائية، أو لطلب حوار، أو توجيه دعوة لحضور لقاء، أو ندوة.

لكن المديرة الجهوية للصحة بالبيضاء سطات تستطيع، برشاقة خارقة، امتطاء سيارتها (إم روج)، وقطع مسافة طويلة من عمالة أنفا إلى شارع مولاي إسماعيل بعين السبع (حيث توجد القناة الثانية)، وترابط هناك ثلاث ساعات لمناقشة القضايا والأسئلة نفسها، التي كان سيطرحها عليها الصحافيون، الذين رفضت الرد على مكالماتهم.

هذا الأسلوب البئيس والانتقائي في التواصل، ليس مرفوضا من وجهة نظر مهنية ودستورية (الحق في المعلومة) فحسب، بل لا يليق بصورة مسؤولة جهوية، تقدم نفسها أنها “أهل” لهذا المنصب، وكانت مرشحة لمنصب آخر أعلى في الحكومة.

لا يهم حجم المجهودات التي يقوم بها المسؤول، لكن الأهم أن يتوفر على ذكاء استثنائي للتواصل، وهو الخطأ الجسيم الذي مازالت ترتكبه المديرة بعناد “انتحاري” غريب.

يوسف الساكت