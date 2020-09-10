5 فوائد للسواك

أثبتت الكثير من الدراسات فوائد السواك، ما يدفع الكثير من الأشخاص إلى استخدامه، بديلا لفرشاة الأسنان والمعجون. ومن بين فوائده، تطهير الأسنان وتنظيفها وإزالة اصفرارها، لاحتواء السواك على مادة الكلور. كما يساعد السواك على علاج تسوس الأسنان، لأنه يحتوي على مادة الفلوريدا، وعلى شفاء الجروح التي توجد في الفم واللثة. ويجعل السواك رائحة الفم أجمل ويساعد على التخلص من رائحة الدخان، ومن الآثار السلبية التي يتركها التدخين على الأسنان واللثة. ومن بين فوائد استعماله أيضا، أنه يساعد على تسهيل عملية هضم الطعام.

ويحتوي السواك، أيضا، على ألياف بكربونات الصوديوم، وهي المادة المفضلة في تكوين معجون الأسنان، إلى جاني مادة الخردل التي تعمل على قتل الجراثيم.

إ.ر