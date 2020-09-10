البروتوكول المنزلي … معاناة مضاعفة

ردود أفعال غاضبة من الجيران ومقاطعة المصابين تسببت في أزمات نفسية

الإصابة بفيروس كورونا تحولت إلى لعنة للمصاب به في الأحياء الشعبية، وبدل تقديم الدعم النفسي له ومساندته في محنته، والتقليل من الخوف الذي يعتريه، يتحول من قبل المقربين والجيران إلى منبوذ، تصل في مناسبات إلى قطع العلاقة الاجتماعية معه.

إذا كانت هذه معاناة المصابين بالفيروس، الذين سيعالجون في المستشفيات، فإنها تكون مضاعفة لمن قرر تلقي العلاج بمنزله، إذ غالبا ما يحتج الجيران على هذا القرار، ويعتبرونه متسرعا، مع تحميله المسؤولية كاملة في حال انتقلت العدوى إلى أحدهم.

يلوح الغاضبون بتبريرات عديدة، منها أن أغلب المستفيدين من قرار العلاج بالمنزل ينتمون إلى وسط فقير، ويقطنون أحياء شعبية تتميز بالاكتظاظ، وبالتالي فاحتمال انتقال العدوى كبير، بحكم أن المريض ملزم بالاعتزال داخل غرفة إلى حين شفائه من المرض، وهو أمر يصعب تحقيقه على أرض الواقع، وبالتالي احتمال كبير نقل العدوى إلى أفراد أسرته، ومن ثم على الجيران وباقي سكان الحي.

وحتى في حال التزم المصاب بالفيروس بالعيش وحيدا بمنزله إلى حين شفائه، يبقى في نظر الجيران مصدر خطر عليهم، بحكم أن بعض التجارب كشفت عدم التزام بعضهم بالعزل داخل منازلهم، نتيجة ظروفهم المادية، لتدبر قوت يومهم، بل هناك من باب الاستهتار، من ضبط خارج منزله يقوم بجولة تحت تبرير أنه “قنط من الدار”، كما الأمر لمصابين بضواحي بني ملال، إذ كلفتهما المغامرة متابعة قضائية.

ويبقى ما عاشه أحمد بمنطقة البرنوصي، تجسيدا لهذه المعاناة، والتي مازالت تداعياتها مستمرة إلى اليوم رغم شفائه من الوباء، إذ تنكر له جيرانه وأصدقاؤه، فوجد ضالته لدى أصدقاء أخفى عنهم إصابته بالوباء اللعين.

قصة أحمد بدأت عندما ظهرت أعراض الفيروس على زوجته، فخضعت لتحاليل بعد معاناة حقيقية، كانت النتيجة إيجابية، الأمر الذي دفعه وباقي أفراد أسرته إلى إجراء تحاليل بمصحة خاصة، اتضح أنه مصاب في حين كانت سلبية للباقي.

بمجرد قدومه الحي، هجره الجيران والأصدقاء، رفضوا حتى إلقاء نظرة عليه عن بعد، اللهم النزر القليل منهم الذين اكتفوا بالاطمئنان عليه هاتفيا. شعر من خلال نظرة عيونهم نوعا من اللوم والعتاب بسبب قبوله العلاج بمنزله، فقد صار يشكل تهديدا لهم، وصل حد تحريض السلطات العمومية على تشديد المراقبة عليه، حتى لا يخرق العزل.

تفهم أحمد الأمر بمضض، لكن الطامة الكبرى حلت بعد إعلان شفائه من الوباء، إذ صار الجميع يتفادى لقاءه، ويتهرب حتى من محادثته عن بعد، باستثناء مقربين لم يكونوا على علم بإصابته بالفيروس، فتسبب له تصرف الجيران في أزمة نفسية، جعلته يشعر بأنه منبوذ.

مصطفى لطفي