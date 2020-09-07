السعودية … أحكام بالسجن ما بين 20 و7 سنوات في حق المتهمين في قضية “خاشقجي”

أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن صدور أحكام نهائية في حق المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تراوحت ما بين 20 و 7 سنوات.

وأكد المتحدث، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت أحكاما بالسجن 20 عاما في حق خمسة متهمين ، و 10 سنوات في حق متهم واحد و7 سنوات في حق متهمين اثنين.

وتابع أن هذه الاحكام اكتسبت الصفة القطعية، وأصبحت واجبة النفاذ، طبقا لمقتضيات نظام الإجراءات الجزائية.

وكانت أحكام أولية تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة 24 سنة قد صدرت في ديسمبر من العام الفارط في حق المتهمين الثمانية في قضية مقتل جمال خاشقجي، في اكتوبر 2018، بمدينة إسطنبول التركية.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية. وأوقفت النيابة العامة السعودية، إثر ذلك، 18 شخصا ضمن التحقيقات التي باشرتها لمعرفة ملابسات الجريمة.