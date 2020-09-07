الرصاص لإيقاف جانح بالخميسات

اضطر مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، صبيحة أول أمس (السبت)، لاستعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لإيقاف شخص ثلاثيني،على خلفية تورطه في عملية سرقة بالعنف وتعريض عناصر الشرطة لتهديد خطير، باستعمال السلاح الأبيض وقنينة غاز “كريموجين”.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الشرطة تدخلت من أجل إيقاف المشتبه فيه، البالغ من العمر 27 سنة من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة الموصوفة، بعد تعريض شخص للضرب والجرح العمديين بالسلاح الأبيض وسرقة هاتفه المحمول، قبل أن يواجه عناصر الشرطة التي حلت بالمكان، مستعملا سكينا وقنينة غاز مسيل للدموع، مما تسبب في إصابة شرطي بالاختناق.

وأضاف المصدر ذاته، أن مقدم الشرطة اضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت الجانح في بطنه، وهو ما مكن من تحييد الخطر وحجز السلاح المستعمل في الاعتداء، فضلا عن استرجاع الهاتف المتحصل من عملية السرقة بالعنف.

وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، الذي نقل إليه للخضوع للعلاجات الضرورية، بالموازاة مع البحث التمهيدي، الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالخميسات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

حميد بن التهامي (مكناس)