نوال أطلس … سفيرة فوق العادة للمغرب ببوركينا فاسو

نوه مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، بمجهودات امرأة الأعمال المغربية نوال أطلس، التي حضرت لمؤتمر استثنائي أخيرا للحزب الحاكم “وقت جديد من أجل الديمقراطية”.

وتلقت أطلس التي مثلت المغرب بالبلد الإفريقي الصديق، الثناء في الكلمات التي ألقيت بالمناسبة، أمام المؤتمرين والضيوف، على مجهوداتها في دعم جهود بوركينا فاسو للنهوض بتقدم المرأة البوركينابية في شتى المجالات، ناهيك عن تحملها عناء السفر من المغرب، في ظل الظروف العالمية الحالية الصعبة.

ووصف المؤتمرون نوال ب”السيدة الكبيرة”، والتي تقدم الكثير داخل الحزب، لتحقيق أهدافه الاجتماعية طيلة الفترة السابقة، إذ تبلور الرؤية الملكية في إفريقيا عامة، وهي جعل الشراكة الإفريقية الإفريقية في صلب أولويات التعاون الخارجي للمملكة المغربية.