نــصــيـــحــة

إجـراءات ضروريـة

ينصح الأطباء بضرورة التأكد من نظافة الطعام، لأن الأطعمة الملوثة من الممكن أن تؤدي إلى الإصابة بالبكتيريا الخطيرة في المعدة، كما يؤكدون على ضرورة طهو الطعام بشكل جيد للقضاء على أي بكتيريا، منعا من الإصابة بالتسمم الغذائي وكذلك جرثومة المعدة.

ومن بين النصائح التي يقدمها الأطباء ضرورة الحرص على نظافة الأماكن، لأن عدم القيام بذلك يكون بيئة خصبة لنمو البكتيريا بأنواعها المختلفة بما فيها جرثومة المعدة.

وينصح كذلك بغسل اليدين جيدا، إذ يعد من الأمور المهمة، التي تساعد في الوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة، حسب الأطباء، الذين يقولون إن الحفاظ على نظافة اليدين وغسلهما جيدا يعتبران أمرا ضروريا، خاصة عند الإمساك بأشياء ملوثة وبعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام، وكذلك عدم استخدام أي أدوات غير شخصية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى انتقال العدوى بسهولة.

ومن جهة أخرى، لابد من التوقف عن التفاعل مع الأشخاص المصابين، إذ عند إصابة أحد الأشخاص بجرثومة المعدة، يجب تجنب التفاعل معه، مثلا إذا كان المصاب هو الزوج، فينصح بالتوقف عن الممارسة الجنسية خلال فترة المرض.

ويؤكد الأطباء أنه يجب عدم السماح لأي شخص مصاب بجرثومة المعدة بإعداد الطعام أو تقديمه أو لمس الأشياء المختلفة من حوله.

أ . ك