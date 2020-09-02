آسفي يواصل ترتيب الأوراق

فاز على الدفاع الجديدي في مباراة الديربي وصعد إلى المركز التاسع

لم يفوت أولمبيك آسفي فرصة استقبال جاره الدفاع الحسني الجديدي، وفاز عليه بهدف لصفر، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أول أمس (الاثنين)، بملعب المسيرة الخضراء، ضمن الدورة 26 من بطولة القسم الأول.

وأحرز هدف الفوز للفريق المحلي مهاجمه الإيفواري كوفي بوا فيي من ضربة جزاء في الدقيقة 36، بعد لمس الكرة يد المدافع الدكالي يوسف أكردوم، الذي تلقى بطاقة حمراء في الشوط الثاني.

وقاد المباراة الحكم ياسين بوسليم من عصبة تادلة، واحتسب ضربة جزاء ثانية للمحليين ألغاها مساعده الثاني، بدعوى تسلل.

وصرح جمال الدين أمان الله، مدرب الدفاع الحسني الجديدي، أن فريقه كان الأفضل طيلة أشواط المباراة.

وقال «أولا لا بد من تهنئة لاعبي فريقي، لأنهم لعبوا مباراة جيدة. سيطرنا على جميع أطوارها، ومن هجمة تم الإعلان عن ضربة جزاء. هذه أمور تحدث في كرة القدم».

وزاد موضحا «أتيحت لنا العديد من الفرص، وأعتقد أن الفرص السانحة كانت لفائدة فريقنا. سنعيد مشاهدة المباراة، وسنشتغل على مجموعة من الأمور داخل المجموعة. سيكون فريقنا أفضل في المباريات المقبلة».

حسن الرفيق (آسفي)